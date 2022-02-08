Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı

Çaykur Rizesporlu futbolcu Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin son saatlerinde oyuncusu Damjan Djokovic'u sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiraladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.