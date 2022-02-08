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Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı - Son Dakika

Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı

08.02.2022 21:21
Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı

Çaykur Rizesporlu futbolcu Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor ile anlaştı.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin son saatlerinde oyuncusu Damjan Djokovic'u sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiraladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Damjan Djokovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı
Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı
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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Djokovic, Adana Demirspor'a kiralandı - Son Dakika Spor


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