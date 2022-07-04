Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sırbistanlı tenisçi, bu turda 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Djokovic ile Jabeur, Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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