Djokovic kortlara mağlubiyetle döndü - Son Dakika
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Djokovic kortlara mağlubiyetle döndü

12.04.2022 20:20
Djokovic kortlara mağlubiyetle döndü

Sırp tenisçi Novak Djokovic, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında elendi.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında elendi.

Dubai Tenis Şampiyonası'nın çeyrek finalinde elendiği 24 Şubat'tan bu yana ilk kez korta çıkan Djokovic, Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen organizasyonun 2. turunda, dünya 46 numarası Alejandro Davidovich Fokina ile karşılaştı.

22 yaşındaki İspanyol tenisçi, ilk turu bay geçen Djokovic'i 6-3, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Kariyerinin en önemli galibiyetini alan Davidovich Fokina, 2013 ve 2015 şampiyonu Djokovic'in servisini 9 kez kırdı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, yeni tip koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası için gittiği Avustralya'dan sınır dışı edilmişti. 34 yaşındaki tenisçi, ABD'deki aşı kısıtlamalarından dolayı Indian Wells Masters ile Miami Açık Masters turnuvalarına da katılamamıştı.

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Monte Carlo, Dubai, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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