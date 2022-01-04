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Djokovic, Kovid-19 aşısından muaf tutularak Avustralya Açık'ta mücadele edecek - Son Dakika

Djokovic, Kovid-19 aşısından muaf tutularak Avustralya Açık'ta mücadele edecek

04.01.2022 16:18
Djokovic, Kovid-19 aşısından muaf tutularak Avustralya Açık'ta mücadele edecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu.

Son 3 yıl üst üste olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'a katılacağını Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran Djokovic, "Yeni sezon öncesi sevdiklerimle güzel zaman geçirdim ve bugün tıbbi muafiyet alarak Avustralya'ya doğru yola koyuldum. 2022 için hazırım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında havalimanında çekilmiş bir fotoğrafına da yer veren Djokovic, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde tenis atmosferini yaşamaya hazırım. Destekleriniz için teşekkürler." yorumunu yaptı.

Diğer yandan Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley, Djokovic'in organizasyona katılacağını ve Melbourne'e gitmek üzere yola çıktığını doğruladı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

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Avustralya, Instagram, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Djokovic, Kovid-19 aşısından muaf tutularak Avustralya Açık'ta mücadele edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Djokovic, Kovid-19 aşısından muaf tutularak Avustralya Açık'ta mücadele edecek - Son Dakika
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