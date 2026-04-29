DMD hastası Berkay ve Eren kardeşlere Futsal Turnuvası ile umut oldular

Trabzonlu DMD hastası Yavuz Berkay ve Muhammed Eren Sansar kardeşler yararına İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi tarafından düzenlenen bağış ve farkındalık amaçlı Futsal Turnuvası bugün yapılan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Özellikle erkek çocuklarda görülen bir kas erimesi hastalığı olarak kendini gösteren Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yavuz Berkay (11) ve Muhammed Eren Sansar (7) kardeşler yararına düzenlenen Futsal Turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi. İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi tarafından organize edilen, bağış ve farkındalık amaçlı turnuva yoğun katılım ve ilgi gördü.

Final müsabakası, DMD hastası Yavuz Berkay'ın düdük çalmasıyla başladı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmayı, kardeşlerin babası Ferhat Sansar ve annesi Nuray Sansar da çocuklarıyla birlikte takip etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği final müsabakası çekişmeli anlara sahne olurken, karşılaşma 3-2'lik skorla tamamlandı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan takımın kaptanı, organizasyon kapsamında toplanan bağışı Sansar ailesine teslim etti. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, hem farkındalık oluşturuldu hem de DMD hastası kardeşler için önemli bir destek sağlandı.

Final karşılaşmasını tribünden takip eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada "Hastalıkla mücadele eden iki tane yavrumuz var. Onların sağlığına kavuşabilmesi için güzel bir organizasyon oldu. Çocuklarımız bu organizasyonda bir bağış kampanyası da düzenlemişler. Bu yaşta hasta çocuklarımıza destek veriyorlar. Rabbim Berkay ve Eren kardeşlerin şifasını versin" dedi.

İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Yalçın İnan ise "Bu organizasyon başlığı DMD hastası çocuklarımıza katkı sağlamak. Her takımımızda en az iki tane kadın futbolcu olmasını istedik. Her sınıftan bir tane öğrenci bulunmak zorunda. Burada aynı zamanda sınıflarımız arasında kaynaşmayı da sağlamak istedik. Akademi dersi öğretmenlerimizi de sahaya indirdik. Herkese ayrı ayrı görevler verdik. Elimize taşın altına koymak istedik. Asıl amacımız ortak bir şey yapabilmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok zor durumda olan ailelerimiz var. Farkındalık oluşturarak kampanyalara katkı sağlamak istedik" diye konuştu.

Anne Nuray Sansar ise "Yavrularım için bu iyilik hareketini başlatanlara teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Valilik onaylı kampanyamızda şuanda 8. aydayız. Maalesef yüzde 5'lik bir dilimdeyiz. Hızlı olmamız gereken bir sürece girdik. Doktorlar kas yıkımının arttığını söylüyorlar. Yavuz Berkay parmak ucunda yürüyor. Bir an önce bu meblağı toplayıp yavrumuzu Dubai'ye getirerek ilacına kavuşturmak istiyoruz. Yavuz Berkay şuanda 11 yaşında. Yürüme yetisini kaybetmeden bu ilaca ulaşmamız gerekiyor. Kardeşi Muhammed Eren de aynı hastalıkla mücadele ediyor. O 7 yaşında. Kas kaybı yeni yeni başladı. Ağabeyi tedavisini alınca sıra ona da gelecek. Gençlerimiz böyle yardım sever sosyal etkinliklerde bulunması çok önemliydi. Çok duygulandım. Mutlu olduk. Yavuz Berkay gençliğe doğru gidiyor. İnşallah gençlerimizin sayesinde Yavuz Berkay gençliğini daha güzel yaşayacak. İki kardeş futbolu çok seviyorlar. Bu organizasyonu duyunca çok mutlu oldular. Mutlu olmak bu hastalığı yavaşlatıyor. O yüzden mutlu oldular. İnşallah hastalık daha yavaş ilerler ve bu sürede zaman kazanıp ilaca kavuşuruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON