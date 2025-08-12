DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu

DOÇEK\'ten Yunanistan\'a Bisiklet Turu
12.08.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan DOÇEK, Yunanistan'da 6 gün süren bisiklet turu düzenleyerek tarihi yerleri ziyaret etti.

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Yunanistan'a bisiklet turu düzenledi.

DOÇEK'ten yapılan açıklamaya göre, bisiklet ekibi Yunanistan'ın Nestos Deltası ve Nea Kessani (Yeni Keşan) bölgesini kapsayan 6 günlük bir bisiklet turu gerçekleştirdi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayan tur, Dedeağaç üzerinden sahil güzergahını izleyerek Nestos Deltası'na ulaştı.

Burada mübadele döneminde Keşan'dan göç edenlerin kurduğu Nea Kessani kasabası ziyaret edildi. Ardından rota, Gümülcine ve Şapçı'dan geçerek yeniden Dedeağaç'a uzandı ve başlangıç noktası olan İpsala'da sona erdi.

Gümülcine'de Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabri ziyaret edildi. Ayrıca Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bisikletçiler, bölgedeki misafirperverlikleri için İbrahim Sadık, Latif Mehmet ve İsmail Hüseyin'e de teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, bisiklet turunun bölgedeki tarihi yerleri görme ve mübadele yıllarında buradan göç edenlerin kurduğu beldeyi ziyaret etme açısından oldukça değerli olduğunu belirterek, takım ruhuyla hareket eden tüm ekip üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Gümülcine, Dedeağaç, Kültür, Keşan, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası

09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:07
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 10:09:29. #7.12#
SON DAKİKA: DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.