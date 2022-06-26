Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları, vatandaşları spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için gece yürüyüşü düzenledi. 30 kişinin katıldığı etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladı. İl müdürlüğünün arkasındaki ormanlık alanda ve Karacaşehir Mahallesi'nden geçen katılımcılar, yaklaşık 2 saat boyunca yürüdü. Doğa tutkunları, gece karanlığında sıra halinde birlikte yürüyerek fener desteğiyle yol aldı. Ekip sorumlusu Gökay Konuk, sağlıklı yaşam için vatandaşları sportif faaliyetlerde bulunmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Doğa tutkunları 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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