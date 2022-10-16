Doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı

16.10.2022 10:21
Doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı

Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı parkurunda 8,7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı parkurunda 8,7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) her hafta düzenlediği gece yürüyüşlerine devam etti. Parkur olarak Kocakır Terapi Ormanı'nı seçen ekip, burada patika ve engebeli yollarda 8,7 kilometrelik yürüyüş yaptı. 2 saat 13 dakika süren yürüyüş 20 katılımcıyla gerçekleştirildi. Parkurun bin rakımlı en yüksek noktasında mola veren katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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