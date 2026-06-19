Doğada Yoga Etkinliği - Son Dakika
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Doğada Yoga Etkinliği

Doğada Yoga Etkinliği
19.06.2026 11:10
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Ardanuç'ta Dünya Yoga Günü'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar doğa ile buluştu.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen yoga ve meditasyon etkinliğinde vatandaşlar doğayla iç içe spor yapma imkanı buldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Artvin İl Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen yoga ve meditasyon etkinliği, doğa ile sporu bir araya getirdi.

Kanyonun etkileyici atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar yoga ve meditasyon yaparak hem fiziksel aktivitede bulundu hem de doğayla iç içe vakit geçirdi. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in yaylaları, kanyonları ve doğal güzellikleriyle açık alan sporları için önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yaşam, Dünya, Doğa, Spor, Son Dakika

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