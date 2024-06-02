Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosuna alındı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya müsabakası kadrosuna alındı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan futbolcular Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yarın akşam İstanbul'da özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın müsabaka kadrosuna alındı. Her iki futbolcu da Ümit Milli Takım'daki görevlerini tamamlamaları sonrasında, İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın kampına yeniden katılacak. - İSTANBUL