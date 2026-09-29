Doğan İlkan Aydemir, Ankara\'da TaeKwondo milli takım seçmelerinde mindere çıkacak

Doğan İlkan Aydemir; Avrupa TaeKwondo Şampiyonası Yıldızlar kategorisinde milli formayı giyebilmek için mindere çıkacak.

Kayseri YayTanSay Kulübü sporcusu Doğan İlkan Aydemir; 12-13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek TaeKwondo Milli takım seçmelerine katılacak. Seçmelerde 49 Kg'da mücadele edecek olan 14 yaşındaki sporcu, milli takıma katılan isimler arasında yer almayı hedefliyor.

Doğan İlkan Aydemir'in Ankara'daki seçmelerde başarılı olabilmesi için hazırlayan YayTanSay Kulüp Antrenörü Yunus Emre Sayan; "Sıkı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Doğan İlkan Aydemir'in Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesinde başarılı olacağına inanıyoruz" dedi.