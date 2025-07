Doğanşehir Belediyespor, 5 Şampiyonlukla Dönüş Yapıyor

Sahaları 2,5 Yıldır Konteyner Kent olsa da onlar 2024-2025 Sezonunu 5 şampiyonluk ile tamamladı.

Doğanşehir Belediye spor Kulübü Depremde en büyük yaraları alan bir ilçemiz olarak ilçe Futbol sahalarının 2,5 yıldır Konteyner kent olmasından dolayı göçebe hayatı yaşayarak bir halı sahada, Sürgü stadında, Malatya Konak Stadında, Yeşiltepe Stadını kullanarak geçen yıl kurulan depremzede çocuklarımızdan oluşan Altyapı kadroları ile 2024-2025 sezonunda katıldığı liglerde seyir zevki yüksek inatçı ve öğrenmeye açık sporcular izleterek 5 Şampiyonluk elde ettiler.

Doğanşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Erdoğan ÖZDEMİR konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Doğanşehir Belediyespor Futbol okulu ve Malatya Demirspor futbol okulumuz sporcularından Geçen yıl kurmuş olduğumuz altyapımız bu yıl katıldığı liglerde; U-13 B grubu şampiyonu, U-12 B grubu şampiyonu, U-11 A grubu şampiyonu, Büyükşehir Belediyesi U-12 Cup şampiyonu ve Yeşilyurt Belediyesi U-11 şampiyonu olduk. Çalışarak, öğrenerek azim ve mücadele içerisinde hep bir adım ileriye giderek futbolun doğrularını yansıtan ve bir kişinin üstüne kurulu takım değil, takım oyununu öğrenerek uygulayan bir takım olarak futbolun doğrularını sahaya yansıtmaya ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Genel Sekreter Erdoğan Özdemir, "2025-2026 sezonu için en kısa sürede hazırlıklara başlayıp bu başarıların devamının gelmesini sağlayacağız Adımız her ne kadar Belediye Takımı geçse de bizler kendi yağımız ile Dostlarımız sponsor destekleri ile bu mücadelemize devam ediyoruz, Belediyemiz tarafından ulaşım sıkıntımız yoktur ancak İlçemiz tek birleştirici heyecanı spordur bu zevki ilçemiz çocuklarının elinden almayalım bu doğrultuda Sporu seven, Destekleyen Sorumluluğunun ve görevinin farkında olan tüm Mülki Amirlerimizden Öncelikle İlçe Futbol Stadımızın tekrar ilçemizin hizmetine sunulmasını heyecan ile bekliyoruz. Bu doğrultuda bizlere inanan güvenen başta Yol Arkadaşlarıma her şartta bizleri destekleyen spor sevdalısı hemşerilerimize velilerimize ve tabii ki sahada tüm öğrendiklerini uygulamaya çalışıp bu şampiyonlukları kazanan değerli sporcu kardeşlerime çok ama çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA