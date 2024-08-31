Doğanşehir\'de Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

Spor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ilçe turizmini geliştirmek adına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

İlçede turizmi geliştirmek amacıyla, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde Gövtepe tepesinde gerçekleştirilen organizasyona 5 sporcu katıldı.

Sporcuların atlayışı öncesi ziyaret eden Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yamaç paraşütünün turizm alanında önemli bir adım olduğunu, ilçenin isminin bu spor alanında anılmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Bayram, "Doğanşehir'imizi yamaç paraşütünün çekim merkezi yapacağız. Yamaç paraşütü ekibi, Ferkan Bayram, Ali Erdaş, Ufuk Karahan, Faruk Gültekin ve Burhan Karcı'yı Sürgü tepesinde gerçekleştirdikleri uçuş öncesi ziyaret ettik. Yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline getireceğimiz Sürgü'de spor tutkunlarını bekliyor. Doğa sporlarının da başkenti olan Doğanşehir'imizde misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk" dedi.

Daha sonra sporcular, Sürgü Gövtepe tepesi'ndeki çıkış noktasından havalandı, Sürgü Mahallesi'nde yere indi. - MALATYA