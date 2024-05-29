Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik'e 10 kilometrelik yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik'e 10 kilometrelik yürüyüş yaptı

Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir\'den Bilecik\'e 10 kilometrelik yürüyüş yaptı

Eskişehir'den Bilecik Harmanköy Mahallesi'ne giden Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu, kanyondaki akarsu içerisinde 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. 18 kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüşün yarısı dağlık alanda, diğer yarısı ise su içerisinde yapıldı. Ekip, 4 şelale tırmanışı ve yüzme fırsatı da buldu. Yürüyüş boyunca doğa tutkunları hatıra fotoğrafı çektirdi.

29.05.2024 11:00
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Eskişehir'den Bilecik'e giden Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu, kanyondaki akarsu içeresinde 10 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik Harmanköy Mahallesi'ne gitti. Eskişehir'den 18 kişi etkinliğe katıldı. Harmanköy'den başlayan yürüyüşte toplamda 10 kilometrelik parkuru kat ettiler. 10 kilometrelik yürüyüşün yarısı dağlık alanda, diğer yarısı ise kanyondaki su içerisindeki yürüyüş ile gerçekleşti. Ayrıca ekip 4 şelale tırmanıp içeride yüzme fırsatı da yakaladı. Oldukça zevkli geçen yürüyüşte doğa tutkunları hatıra fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik'e 10 kilometrelik yürüyüş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik'e 10 kilometrelik yürüyüş yaptı - Son Dakika
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