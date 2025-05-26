Doğu\'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçı öncesinde Elazığ'da yaşanan gerilim devam ediyor. Elazığ'da daha önce rezerve edilen otelin, maçtan kısa süre önce ani bir şekilde rezervasyonu iptal etmesi üzerine Vanspor kafilesi konaklayacak yer bulamayınca Bingöl'e yönlendirildi.

İLK MAÇI VANSPOR 4-1 KAZANDI

22 Mayıs'ta Vanspor FK, Elazığspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Maç sonrası sahada olaylar yaşanmış Elazığspor Başkanı ve taraftarlardan 26 Mayıs'ya Elazığ'da oynanacak maçta Vanspor FK futfolcuları tehdit edilmişti. Elazığ'da Vanspor'un kalacağı otellerin rezervasyonları iptal edilmesi gerginliği iyice tırmandırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Bugün saat 20.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak Elazığspor-Vanspor FK maçına saatler kala Vanspor ve Vanlılara hakaret ve tehditler yağdıran Rüstempaşa Spor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş, Vanspor eski yöneticisi Veysi Gençer aracılığı ile özür diledi.

Veysi Gençer'in Hamit Erulaş ile yaptığı görüntülü görüşmenin ardından, Hamit Erulaş Instagram hesabından bir özür metni paylaştı. Paylaşılan metinde, "Şahsımın Van halkıyla asla sorunu olamaz, dediğim gibi haddimi bilirim.. yanlış anlaşılmışsam özür dilerim, yanlış anlaşılmak kötüdür" dedi.