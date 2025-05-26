Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi - Son Dakika
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Spor

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

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Doğu\'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
26.05.2025 13:57  Güncelleme: 14:15
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Doğu\'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
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Bugün saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Elazığspor–Vanspor FK maçı öncesinde gerginlik sürüyor. Rüstempaşa Spor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş, sosyal medyada Vanspor ve Vanlılara yönelik hakaret ve tehdit içeren sözleriyle tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Hamit Erulaş, Vanspor eski yöneticisi Veysi Gençer aracılığıyla geri adım attı ve özür diledi.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçı öncesinde Elazığ'da yaşanan gerilim devam ediyor. Elazığ'da daha önce rezerve edilen otelin, maçtan kısa süre önce ani bir şekilde rezervasyonu iptal etmesi üzerine Vanspor kafilesi konaklayacak yer bulamayınca Bingöl'e yönlendirildi.

İLK MAÇI VANSPOR 4-1 KAZANDI

22 Mayıs'ta Vanspor FK, Elazığspor karşısında sahadan 4-1 galip ayrılmıştı. Maç sonrası sahada olaylar yaşanmış Elazığspor Başkanı ve taraftarlardan 26 Mayıs'ya Elazığ'da oynanacak maçta Vanspor FK futfolcuları tehdit edilmişti. Elazığ'da Vanspor'un kalacağı otellerin rezervasyonları iptal edilmesi gerginliği iyice tırmandırdı.

ÖZÜR DİLEDİ

Bugün saat 20.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak Elazığspor-Vanspor FK maçına saatler kala Vanspor ve Vanlılara hakaret ve tehditler yağdıran Rüstempaşa Spor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş, Vanspor eski yöneticisi Veysi Gençer aracılığı ile özür diledi.

Veysi Gençer'in Hamit Erulaş ile yaptığı görüntülü görüşmenin ardından, Hamit Erulaş Instagram hesabından bir özür metni paylaştı. Paylaşılan metinde, "Şahsımın Van halkıyla asla sorunu olamaz, dediğim gibi haddimi bilirim.. yanlış anlaşılmışsam özür dilerim, yanlış anlaşılmak kötüdür" dedi.

Doğu\'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

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Son Dakika Spor Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Şener Turan:
    Bune arkadaş koskoca iki vilayet maç oynayacak saçma sapan adamlari dikkate almayın 61 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Cahillik çok zor bir şey 54 1 Yanıtla
  • Akbez258:
    geçmiş de Kayseri Sivas yaşamıştı bir çok kişi hayatını kaybetti o maçta yazık spor barıştır kardesliktir.Elaziga yakışmadı bir kişinin aptalca hareketli tüm gakkoşlara mal edilemez. 34 2 Yanıtla
  • Erhan Erikli:
    Elazığ spor başkanı insanları galyane getiriyor İsrail'e karşı bu kadar öfkeli değil Allah akıl versin 27 4 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    nasılda geri vites yaptı yemedi çünküüü.soda şişesinden korktu . 10 2 Yanıtla
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