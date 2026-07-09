Doğukan Kandemir'den Rekor Başarı - Son Dakika
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Doğukan Kandemir'den Rekor Başarı

Doğukan Kandemir\'den Rekor Başarı
09.07.2026 15:20
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Milli yelkenci Doğukan Kandemir, 'Solo Türkiye Turu Rekoru'nu 11 gün 9 saat 40 dakikada kırdı.

Milli yelkenci Doğukan Kandemir, Artvin'den başladığı "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesini 11 gün 9 saat 40 dakikada Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlayarak rekor kırdı.

Hopa ilçesinden Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından 26 Haziran'da "Solo Türkiye Turu Rekoru" denemesi için denize açılan Doğukan Kandemir, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i rüzgar gücüyle geçerek İskenderun'a 11 gün 9 saat 40 dakikada ulaşan milli yelkenci, rekor kırdı.

İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünde düzenlenen törenle Doğukan Kandemir'e ödülü takdim edildi.

Doğukan Kandemir, AA muhabirine, daha önce de farklı kategorilerde başarılar elde ettiğini söyledi.

Bu parkuru daha önce iki kişi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Doğukan, "Şimdi tek başıma aynı parkuru 11 gün 9 saat 40 dakikada tamamladım. Aslında benin koyduğum hedeften daha da hızlı bitti. Bu sebeple çok mutluyum." dedi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya da törene katıldı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, Doğukan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğukan Kandemir'den Rekor Başarı - Son Dakika

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