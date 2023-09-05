Doktorların tavsiyesi can sıktı! Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini donduruyor

Sakatlığı nedeniyle geçen sezonun büyük bir kısmını kaçıran ve bu sezon da yine aynı dertten muzdarip olan Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres için doktorlar ameliyat öneriyor. Sarı-lacivertliler, bıçak altına yatması durumunda uzun süre sahalardan uzak kalacak futbolcu için düğmeye bastı.

2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Luan Peres ameliyat olması durumunda 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Sarı-lacivertliler bu durumun gerçekleşmesi halinde Luan Peres'in sözleşmesini donduracak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Brezilyalı stoper 3 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.