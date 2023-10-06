Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı

Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 kaybetti. Karşılaşma boyunca ve sonrasında taraftarlar yönetime tepki gösterirken, bir kişi stadın çatısına çıktı.
Maç sonunda stadı terk etmeyen Beşiktaşlı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Bir taraftarın stadın çatısına çıkıp taraftara üçlü çektirdiği ve yönetime tepki gösterdiği anlar gündem yarattı.
Beşiktaş bu Lugano'ya 3-2 kaybederek Konferans Ligi'nde 1 puanla 3. sırada kaldı. Henüz grupta galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlıların bir sonraki rakibi Bodo/Glimt oldu.
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