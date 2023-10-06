Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı - Son Dakika

Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı

Son Güncelleme: 06.10.2023 08:28

Beşiktaş'ın Lugano'yu 3-2 yendiği karşılaşmanın sonunda siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı stadı terk etmeyerek yönetime tepki gösterdi. Bir taraftarın stadyumun çatısına çıkarak üçlü çektirdiği ve yönetime tepki gösterdiği anlar gündem yarattı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 kaybetti. Karşılaşma boyunca ve sonrasında taraftarlar yönetime tepki gösterirken, bir kişi stadın çatısına çıktı.

ÇATIYA ÇIKIP ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Maç sonunda stadı terk etmeyen Beşiktaşlı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Bir taraftarın stadın çatısına çıkıp taraftara üçlü çektirdiği ve yönetime tepki gösterdiği anlar gündem yarattı.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş bu Lugano'ya 3-2 kaybederek Konferans Ligi'nde 1 puanla 3. sırada kaldı. Henüz grupta galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlıların bir sonraki rakibi Bodo/Glimt oldu.

Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı
Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolmabahçe'de akıllara durgunluk veren kare! Öfkeli taraftar stadın çatısına çıktı - Son Dakika
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