Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadele sonrası yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi biletini cebine koydu.
Konyaspor'un golünü 42. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti. Beşiktaş'ın golü 90+1 Kenan Karaman'dan geldi. Bu galibiyetle Konyaspor puanını 68'e yükseltti ve sezonu 73 puanlı Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kapattı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı.
Son Dakika › Spor › Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı - Son Dakika