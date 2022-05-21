Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı - Son Dakika
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Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı

21.05.2022 21:22
Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile 1-1 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar ligi 59 puanla sona erdirirken, Konyaspor ise ligi 3. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi biletine hak kazandı.

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadele sonrası yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi biletini cebine koydu.

KONYASPOR LİGİ 3. BİTİRDİ

Konyaspor'un golünü 42. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti. Beşiktaş'ın golü 90+1 Kenan Karaman'dan geldi. Bu galibiyetle Konyaspor puanını 68'e yükseltti ve sezonu 73 puanlı Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kapattı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı.

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SON DAKİKA: Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı - Son Dakika
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