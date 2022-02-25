Domenec Torrent: Barcelona şu anda dünyanın çok formda olan takımlarından birisi - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent , takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile eşleşmesini değerlendirdi.Barcelona'nın son dönemlerde artan form grafiğine dikkat çeken Torrent, "Barcelona şu anda Avrupa'nın, dünyanın çok formda olan takımlarından birisi. Antrenörleri de net bir şekilde takımına hangi futbolu oynayacağını biliyor. Transfer periyodunda çok büyük oyuncular transfer etme şansını yakaladılar. Dolayısıyla bu takımın çok güçlü olmasını sağladı. Dün Napoli'ye karşı oynadıkları maçta neler yapabileceklerini gösterdiler. Dolayısıyla bizi çok şaşırtmayacaklar. Hücum ve savunma olarak ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz" dedi."BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR MAÇ"Ekip olarak uzun yıllar Barcelona'da çalışmış olmalarından dolayı kendileri adına özel bir maç olduğunu ifade eden Torrent, "Bizim için çok özel bir maç. Uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 yıl, yardımcı antrenörümüz Jordi uzun yıllar orada çalıştı. Ben de geçmişimde Barcelona'da çalıştım. Onun dışında taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak ama elimizde ne varsa kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.. "SEÇENEKLER ARASINDAN EN KÖTÜSÜ GELDİ"Kuradan önce herhangi bir takımla eşleşmeyi hayal etmediğini ve tüm takımların kuvvetli olduğunun altını çizen Domenec Torrent, "Kuradan önce kafamda bir takım yoktu. Tüm takımlar güçlü. Seçenekler arasından en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü maçı izleyen insanlar tahmin edeceklerdir. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formda bir takıma karşı oynayacağız" şeklinde konuştu."RİZESPOR MAÇINDA ÜÇ PUAN ALMALIYIZ"

Torrent son olarak hafta sonu ligde oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak da "Önümüzdeki maçta üç puan almamız lazım. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray Avrupa'nın önemli bir kulübü. Onun için normal olmayan bir durumdu. Ufak ufak geliştiriyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Mükemmeli arıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı..

- İstanbul