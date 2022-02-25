Domenec Torrent'ten Barcelona eşleşmesine ilişkin: "Seçenekler arasında en kötüsü" - Son Dakika
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Domenec Torrent'ten Barcelona eşleşmesine ilişkin: "Seçenekler arasında en kötüsü"

25.02.2022 15:35
Domenec Torrent'ten Barcelona eşleşmesine ilişkin: "Seçenekler arasında en kötüsü"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, "Seçenekler arasında en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formda bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile eşleşen Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, "Seçenekler arasında en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formda bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eşleşmeyi değerlendirdi. Barcelona'nın son dönemlerde artan form grafiğine dikkat çeken Torrent, "Barcelona şu anda Avrupa'nın, dünyanın çok formda takımlarından birisi. Antrenörleri de net bir şekilde takımın hangi futbolu oynayacağını biliyor. Yaz transfer periyodunda çok büyük oyuncular transfer etme şansını yakaladılar. Dolayısıyla bu takımın çok güçlü olmasını sağladı. Dün Napoli'ye karşı oynadıkları maçta neler yapabileceklerini gösterdiler. Dolayısıyla bizi çok şaşırtmayacaklar. Hücum ve savunma olarak ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için çok özel bir maç olacak"

Ekip olarak uzun yıllar Barcelona'da çalışmış olmalarından dolayı kendileri adına özel bir maç olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için çok özel bir maç. Uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 yıl, yardımcı antrenörümüz Jordi uzun yıllar orada çalıştı. Ben de geçmişimde Barcelona'da çalıştım. Onun dışında taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak ama elimizde ne varsa kendimizi savunacağız" cümlelerine yer verdi.

"Seçenekler arasında en kötüsü"

Kuradan önce herhangi bir takımla eşleşmeyi hayal etmediğini ve tüm takımların kuvvetli olduğunun altını çizen Domenec Torrent, "Kuradan önce kafamda bir takım yoktu. Tüm takımlar güçlü. Seçenekler arasında en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü maçı izleyen insanlar tahmin edeceklerdir. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formunda bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu.

"Ters bir dönemden çıkıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları Rizespor maçı ile ilgili ise Torrent, "Önümüzdeki maçta üç puan almamız lazım. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray Avrupa'nın önemli bir kulübü. Onun için normal olmayan bir durumdu. Ufak ufak geliştiriyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Mükemmeli arıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Domenec Torrent'ten Barcelona eşleşmesine ilişkin: 'Seçenekler arasında en kötüsü' - Son Dakika


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