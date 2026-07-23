Fenerbahçe’de kadro yapılanması ve yabancı oyuncu kontenjanında yer açma çalışmaları kapsamında Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Hırvat eldiven, yeniden eski takımı Dinamo Zagreb’e geri dönmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb yönetimi arasında yürütülen transfer görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İki kulübün bonservis pazarlıklarında da mutlu sona ulaştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin bonus maddeleri haricinde bu transferden 5 milyon Euro kazanacağı, bonus maddeleri ile birlikte bu rakamın 6.5 milyon Euro seviyelerine çıkacağı aktarıldı. Fenerbahçe, 2023 yazında Hırvat kaleciyi Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin Euro karşılığında transfer etmişti.
30 yaşındaki file bekçisi, kiralık olarak forma giydiği Dinamo Zagreb’de tüm kulvarlarda toplam 17 karşılaşmada görev yaptı.
Son Dakika › Spor › Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis - Son Dakika
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