Dopingle Mücadele Kurulu Kuruldu

Spor

Türkiye Halter Federasyonu bünyesinde kurulan dopingle mücadele kurulu çalışmalara başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sporcuların sağlıklı bir ortamda spor yapmalarını sağlamak, yasaklı maddelerden uzak tutmak, doping kullanımını engellemek, adil yarışma ortamı ve sporun etik değerlerine sadık kalınmasını sağlamak amacıyla oluşturulan kurul, ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ile iş birliği içinde çalışmalarını yürütecek kurulun ilk toplantısına, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, TDMK'nin genel direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner ve genel direktör yardımcısı Mehmet Yoğurtçuoğlu, Dr. Turgay Bahçeci, Raif Özel, Oğuz Atasoy ve milli takım antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu katıldı.

Halter camiasına temiz bir ortam oluşturmayı hedefleyen kurul, sporcuları her yarışma öncesi hazırlık kamplarında doping maddelerinin zararları konusunda bilgilendirecek.