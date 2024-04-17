- Dorde Nikolic'den, Fenerbahçe maçı açıklaması!
Sivasspor'un kalecisi Dorde Nikolic:
"Zorlu rakibe karşı oynayacağız"
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Sivasspor'un başarılı file bekçisi Dorde Nikolic, "Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor'un Sırp kalecisi Dorde Nikolic, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan 27 yaşındaki kaleci, "Çok önemli bir galibiyet aldık ve 3 puanı kazandık. Takım olarak çok iyi savunma yaptık ve birbirimiz için acı çektik bu maçta, kazandık. Sonrasında güzel bir 3 günlük iznimiz oldu" dedi.
"İyi bir sonuç almak istiyoruz"
Fenerbahçe ile oynayacakları maçı da değerlendiren Nikolic, "Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki iyi bir sonuç almak istiyoruz. Trabzon'da elimden gelenin en iyisini de yaptım. Takıma üç puan kazandırmak için kendi kısmıma düşen katkıyı vermeye çalıştım. Performansını bu şekilde ortaya koydum" diye konuştu.
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