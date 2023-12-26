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Dorlion Arama Kurtarma ekibi Türkmen Dağı'nda şehitleri andı - Son Dakika
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Dorlion Arama Kurtarma ekibi Türkmen Dağı'nda şehitleri andı

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi Eskişehir'deki Türkmen Dağı'nda 12 kilometrelik yürüyüş yaparak hem Sarıkamış Harekatı'nda hem de geçtiğimiz günlerde şehit düşen askerleri anma etkinliği düzenledi. Ekip, karlı havada gerçekleştirilen yürüyüş sonunda Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekindi.

Dorlion Arama Kurtarma ekibi Türkmen Dağı\'nda şehitleri andı
26.12.2023 - 10:12,
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Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi Eskişehir'deki Türkmen Dağı'nda 12 kilometrelik yürüyüş yaparak hem Sarıkamış Harekatı'nda hem de geçtiğimiz günlerde şehit düşen askerleri andı.

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılında, Allahüekber Dağları'nda şehit düşen askerleri anmak için Dorlion Arama Kurtarma ekibi Türkmen Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Ekip 12 kilometrelik rotayı karlı havada yürüdü. Ayrıca yürüyüş yapan 13 kişilik ekip, geçtiğimiz günlerde şehit düşen askerleri de anmayı ihmal etmedi. Ekip yürüyüş sonunda Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Toros Dağları, Eskişehir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dorlion Arama Kurtarma ekibi Türkmen Dağı'nda şehitleri andı - Son Dakika
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