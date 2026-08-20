Dört Kız Annesi Karateci: Fisun Örek - Son Dakika
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Dört Kız Annesi Karateci: Fisun Örek

Dört Kız Annesi Karateci: Fisun Örek
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Eski milli karateci Fisun Örek, dört kızıyla birlikte uluslararası turnuvalara hazırlıyor.

UĞUR SUBAŞI/FURKAN BARSTUĞAN - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan dört kız annesi eski milli karateci ve lisanslı hakem 38 yaşındaki Fisun Örek, kurduğu spor kulübünde antrenörlüğünü yaptığı kızları ve diğer öğrencileriyle ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.

Aktif sporculuğunu 2008'de sonlandırarak hakemlik ve antrenörlük görevini üstlenen Fisun Örek, karate sevgisini 4 kızına da aşıladı. Kızlarını karate branşında başarıya taşıyan Örek, 6 ay önce kurduğu Sapanca Özkum Spor Kulübünde kızlarını ve öğrencilerini organizasyonlara hazırlıyor, burada lisanslı ve milli sporcular yetiştiriyor.

Kulüpte kızları Kevser Hatun (15), Ecesu Hatun (13), Hiranur (10) ile Elfida Örek'in (7) yanı sıra başka kız sporcular da yetiştiren Örek'in öğrencileri, katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar ve çeşitli dereceler elde ediyor.

Örek'in kızlarından Kevser Hatun'un dünya ikinciliği, Ecesu Hatun'un dünya ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu, Hiranur'un ise bir Balkan ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Örek ve kızlarının da aralarında bulunduğu öğrencileri, İstanbul Başakşehir'de 21-23 Ağustos'ta düzenlenecek "Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası"na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Fisun Örek, AA muhabirine, 4 kızının da karateci olduğunu, bu vesileyle açtığı Sapanca Özkum Spor Kulübünde lisanslı sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Karateye 5 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığını ve 23 yılını bu branşa verdiğini dile getiren Örek, kızlarının karateye başlama sürecinin kızı Ecesu'nun yeteneğini keşfetmesiyle başladığını anlattı.

Ecesu'nun, kendisine ait karate fotoğraflarını gördüğünde "Anne senin gibi yapabiliyorum." demesiyle sürecin başladığını aktaran Örek, "Hiçbir eğitim almadan bacaklarını sıfır açabiliyordu. Bu esnekliğini karate sporuna yönlendirdim. Daha sonra ablası da başlamak istedi. Ufaklar da onların yanında yetişerek benim de desteğimle böyle ilerledik." dedi.

"Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Bu sporu en iyi şekilde yapmaya çalışan kızlarının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Örek, kulüpte madalya sahibi ve Türkiye Ligi şampiyonu sporcularının da bulunduğunu, milli takım gelişim kampında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarıyla antrenman yaptıklarını kaydetti.

Sadece birincilerin katılabildiği 2008'deki dünya şampiyonası seçmelerinde ikinci olması üzerine aktif sporculuğu bıraktığına değinen Örek, "Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı çok isterdim. Uluslararası derecelerim, Türkiye şampiyonluklarım var. Kızlarım bu seviyeye geldiği için gurur duyuyorum. Sporcularım derece yapınca gözlerim yaşarıyor, kendi kızlarım için de çok değişik bir duygu." diye konuştu.

Örek, Başakşehir'de 21-23 Ağustos'ta düzenlenecek "Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası"nda Türkiye'yi temsil edeceklerini belirterek, bu organizasyonun ardından Karete 1 Premier Lig'in ikinci etabında mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye şampiyonluklarının dışında uluslararası başarılarının da bulunduğunu aktaran Örek, "Balkan şampiyonluğu ve 5'inciliğimiz var. Katıldığımız uluslararası müsabakalardan derecelerle döndük. Kupalarımızı aldık. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Onun için hazırlanıyoruz. Çocuklara disiplin aşılamak zor. Salonda anne değil hocayım. Karate disiplin sporu, biraz sert bir dille uyarınca alınabiliyorlar. Ben bunlara pek kulak asmıyorum. Onlar da bu sürece alışkınlar." ifadelerini kullandı.

Hiranur, kardeşleriyle karate sporunun içinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Kevser Hatun, karateye kardeşinin ardından başladığını, başarıları arasında dünya ikinciliğinin bulunduğunu, Türkiye şampiyonalarında ise genelde ilk 10'un içinde yer aldığını aktardı.

Ecesu Hatun da annesinin karate yaptığı dönemdeki fotoğraflarından etkilenmesi ve annesinin yönlendirmesiyle branşa başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört Kız Annesi Karateci: Fisun Örek - Son Dakika

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