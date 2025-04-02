Alman basını, Borussia Dortmund'daki teknik direktörlük görevi yalnızca 27 maç süren Nuri Şahin'in bazı futbolcularla yaşadığı sorunlarla takım içinde huzursuzluk yarattığı iddiasını ortaya attı.
Sport Bild'in haberine göre; genç teknik adam, hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptığı süre zarfında bazı futbolcularla gerginlikler yaşadı.
Söz konusu haberde Nuri Şahin'in yardımcı antrenörken Youssoufa Moukoko ve Salih Özcan'a "Ekstra çalışmanızın zaten anlamı yok" diyerek iki oyuncunun da tepkisini çektiği belirtildi. Bu sözlere çok sinirlenen Salih Özcan ile Nuri Şahin arasında sözlü tartışma yaşandığı detayına da yer verildi.
Öte yandan 36 yaşındaki çalıştırıcının Pascal Gross'a verdiği ilk 11 sözünü tutmadığı iddia edilirken, oyuncu asıl mevkisi yerine sağ bekte oynatılmadığı için rahatsız olduğu kaydedildi. Kaleci Gregor Kobel ise Şahin'in oyun kurulumunda kendisine fazla sorumluluk yüklemesinden rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un başında çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 1,48 puan ortalaması tutturdu. Şahin, bu performansının ardından 22 Ocak 2025 tarihinde görevden alındı ve yerine Niko Kovac geldi.
Son Dakika › Spor › Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia - Son Dakika
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