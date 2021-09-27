Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler

Duyanlar şaştı kaldı! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü gerçek hayatta bambaşka bir iş yapıyor

Sanki Pınar'ı diri diri yakan o değil! "Katil" denilince hakimden bakın ne istedi

Türkiye'den Rusya'nın suçlamalarına yanıt! Hava saldırılarıyla ilgili de uyarı yapıldı

Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı satmanın planları içindi. Norveçli golcüye yaz döneminde önemli teklifler gelmişti ancak transfer gerçekleşmedi. Ancak Haaland'ı tutmak her geçen gün zorlaşıyor.

"YERİNİ DOLDURURUZ"

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke Haaland transferiyle ilgili, "Kimse merak etmesin. Haaland'ın yerine de çok iyi bir golcü buluruz. Unutulmasın ki Lewandowski'yi Lech Poznan'da bulan bizdik. Bayern'e gitmeden önce 4 yıl boyunca Dortmund forması giydi. Bize güvenin. Yine dünya çapında bir yetenek bulacağız" açıklamasında bulundu.