Dortmund sokakları Türk taraftarlar tarafından kırmızı-beyaza çevrildi - Son Dakika
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Spor

Dortmund sokakları Türk taraftarlar tarafından kırmızı-beyaza çevrildi

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı. Binlerce Türk taraftarı KleppingStrabe'de toplanarak meşaleler yakıp tezahüratlarla millilere destek verdi ve stadyuma yürüdü.

22.06.2024 16:12
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- Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz

DORTMUND - A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe'de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

Kaynak: İHA

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