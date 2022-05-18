Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar... - Son Dakika
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Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...

18.05.2022 17:27

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ayrılığı sonrası Red Bull Salzburg'dan 20 yaşındaki Alman yıldız adayı Karim Adeyemi'yi transfer etti. Bu transferle sözleşmesinde yer alan sonraki satıştan pay maddesiyle, Almanya 4. Lig ekiplerinden SpVgg Unterhaching'in kasasına 117 milyon TL (7 milyon euro) para girecek

Ülkesinde gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Alman oyuncu Karim Adeyemi, yeteneğiyle göz kamaştırıyor. Red Bull Salzburg'da bu sezon toplamda 43 maça çıkan futbolcu, 23 gol 8 asistlik performans gösterdi. Bu performans oyuncuya Borussia Dortmund kapılarını açtı.

UNTERHACHING'İN KASASI DOLACAK

Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'a satarken, Almanya 4. lig ekiplerinden SpVgg Unterhaching de bu transferden kasasını dolduracak. Alman 4. Lig ekibi, Adeyemi transferinden yaklaşık 7 milyon euro (117 milyon TL) gelir elde edecek.

SÖZLEŞMESİNDE SONRAKİ SATIŞTAN PAY MADDESİ VAR

Adeyemi, Unterhaching takımında oynarken Salzburg, genç oyuncunun yeteneğini fark edip onu kadrosuna katmıştı. Oyuncunun sözleşmesinde bulunan bir sonraki satıştan pay alma maddesi gereğince, 7 milyon euroluk rakam Unterhaching'in kasasına girecek.

DORTMUND'UN BU SEZON EN PAHALI YERLİ TRANSFERİ

Borussia Dortmund'un bu sezon en pahalı yerli transferi olan Karim Adeyemi için, Avusturya ekibine bonuslarla birlikte toplamda 38 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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SON DAKİKA: Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar... - Son Dakika
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