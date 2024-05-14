Dörtyol\'da Atatürk\'ü Anma Masa Tenisi Turnuvası

Spor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında masa tenisi turnuvası organize edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Kara Hasan Paşa Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen turnuvaya 80 öğrenci katıldı.

Sporcular, müsabakalarda başarılı olmak için mücadele etti.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.