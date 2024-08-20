Doruk Erolçevik ALTSO Başkanı Eray Erdem'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Doruk Erolçevik ALTSO Başkanı Eray Erdem'i Ziyaret Etti

Doruk Erolçevik ALTSO Başkanı Eray Erdem\'i Ziyaret Etti

Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisi dünya şampiyonu Doruk Erolçevik, ALTSO Başkanı Eray Erdem'i ziyaret etti. Başkan Erdem, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini ifade etti.

20.08.2024 15:25
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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisi dünya şampiyonu Doruk Erolçevik, ALTSO Başkanı Eray Erdem'i ziyaret etti.

Şampiyon sporcu Doruk Erolçevik'in başarısıyla büyük gurur duyduklarını belirten Başkan Erdem, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini ifade etti.

Başkan Erdem, "Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde dünya şampiyonu olarak Alanya'mızı gururlandıran Doruk Erolçevik ve kıymetli ailesini yönetim kurulu toplantımızda misafir ettik.Alanya'mızı ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Doruk kardeşimiz ile ne kadar gurur duysak az. Kıymetli kardeşimize başarısı için çam sakızı çoban armağanı hediyemizi de takdim edip, bundan sonraki spor yaşamında da her zaman destekçisi olacağımızı vurguladık " dedi.

Dünya Şampiyonu Doruk Erolçevik ise Başkan Erdem'e hediyesinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "ALTSO Başkanımız Eray bey ve yönetimini ziyaret edip, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Başkanımız Eray beye nazik hediyesinden ve misafirperverliğinden dolayı da çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Doruk Erolçevik ALTSO Başkanı Eray Erdem'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doruk Erolçevik ALTSO Başkanı Eray Erdem'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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