Doruk Erolçevik, Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Doruk Erolçevik, Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Doruk Erolçevik, Eskrim Dünya Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Erolçevik, erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.

16.04.2024 20:30
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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 12 Nisan'dan bu yana devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bugün yıldız erkekler epede milli eskrimci Doruk Erolçevik finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı 15-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan sporcu geçtiğimiz aylarda Napoli'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.

Doruk, şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Doruk Erolçevik, Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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