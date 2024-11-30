Doruk Erolçevik'ten Altın Madalya

Spor

Genç milli eskrimci Doruk Erolçevik, 17 Yaş Altı Epe Circuit Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Doruk, Danimarka'daki turnuvada finalde Fransız Thomas Gauliard ile karşılaştı.

Rakibini 15-13 mağlup eden Doruk, altın madalyanın sahibi oldu.