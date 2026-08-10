Doruk Yılmaz Türkiye İkincisi! - Son Dakika
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Doruk Yılmaz Türkiye İkincisi!

Doruk Yılmaz Türkiye İkincisi!
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Bilecikli muaythai sporcusu Doruk Yılmaz, Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Bilecikli Muaythai sporcusu Doruk Yılmaz, Türkiye ikincisi oldu.

Adana'da 14-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarının tamamını nakavtla kazanan Yılmaz, finalde elde ettiği dereceyle Türkiye ikinciliğini elde etti. Başarılı sporcu Doruk Yılmaz ve antrenörü Burak Buğday, elde ettikleri derecenin ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Ramazan Demir, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, "Doruk'un şampiyonada gösterdiği mücadele ve elde ettiği Türkiye ikinciliği bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun ve antrenörümüzün emeklerinin karşılığını alması bizler için büyük mutluluk. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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