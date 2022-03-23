Döşemealtı Futbol Okulu öğrencileri dostluk maçına çıktı - Son Dakika
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Döşemealtı Futbol Okulu öğrencileri dostluk maçına çıktı

23.03.2022 10:59
Döşemealtı Futbol Okulu öğrencileri dostluk maçına çıktı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Okulu, dostluk maçında Galatasaray Futbol Okulu'yla karşılaştı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Okulu, dostluk maçında Galatasaray Futbol Okulu'yla karşılaştı.

Döşemealtı Belediyesi tarafından ilçe gençlerinin spora kazandırılması, kötü alışkanlıklardan korunması için kurulan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Okulu, yaklaşık 200 sporcu adayıyla antrenmanlarını sürdürüyor. Sportif Direktör Abdullah Tanyolaç ve yardımcılarının nezaretinde çalışmalarına devam eden spor okulu öğrencileri antrenman maçı dışında ilk kez bir maçta forma giyme şansı buldu.

Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumunda Galatasaray Futbol Okulu öğrencilerini ağırlayan Döşemealtı, Fair-Play örneklerini sergiledi. Maçtan önce hem çocuklarını izlemeye gelen aileler hem de her iki takımın sporcuları birbirleriyle tanışıp sohbet etti. Tribünlerde iki takımın aileleri bir arada otururken, sahada da centilmence bir mücadele yaşandı. Her iki takımın öğrencileri ve antrenörleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Atılan gollerin skor olarak sayılmadığı maçta kazanan dostluk oldu.

"En büyük yatırımımız gençlere"

Yatırımlarını gençlere yaptıklarını belirten Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Spor okulunda farklı yaş guruplarından 200 gencin futbol öğrendiğini belirterek, "Bizim en büyük yatırımımız gençlere. Bununla kıvanç duyuyoruz. Spor okulumuzda futbol oynayan öğrenciler hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, hem de aile sıcaklığında spor yaparak sağlıklı birey olarak yetişiyor. Futbol okulumuzda eğitim gören öğrenciler takımda forma giyme şansı yakalıyor" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı Futbol Okulu öğrencileri dostluk maçına çıktı

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Döşemealtı Belediyesi, Galatasaray, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı Futbol Okulu öğrencileri dostluk maçına çıktı - Son Dakika


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