Döşemealtı Güreş takımı 21 madalyayla döndü - Son Dakika
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Döşemealtı Güreş takımı 21 madalyayla döndü

19.07.2022 00:32
Döşemealtı Güreş takımı 21 madalyayla döndü

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcuları geçen hafta katıldıkları yağlı güreş müsabakalarında 21 madalya kazandı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcuları geçen hafta katıldıkları yağlı güreş müsabakalarında 21 madalya kazandı.

Döşemealtı Belediyesi Yağlı Güreş Takımı son bir hafta içerisinde Çankırı, Samsun, Ordu ve Alanya'da 7 ayrı güreş organizasyonuna katıldı. Kendi boylarında 8 birincilik, 9 ikincilik ve 4 üçüncülük alan pehlivanlar kürsülere ambargo koydu. Çeşitli boylarda mücadele eden minik pehlivanlar kürsülerden inmezken, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

21 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcularını tebrik eden Başkan Turgay Genç, "Sporcularımı canı gönülden kutluyorum. Hem ata sporumuzun gelecek nesillere taşınmasında büyük emek harcayan hem de elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran pehlivanlarımın her zaman yanındayım. Başta antrenörlerim ve yöneticilerim olmak üzere, sahada ter döken sporcularıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençler gururumuz"

Teşvik 2 boyunda mücadele eden Oğuzhan Süleyman Sunar, Çankırı Yapraklı, Ordu Kumru ve Samsun Alaçam güreşlerinde 1'inci olurken, Samsun Asarcık güreşlerinde 2'ncilik, Samsun Tekkeköy ve Samsun Vezirköprü güreşlerinde 3'üncülük kazandı.

Deste Orta Boy'da mücadele eden Mustafa Naz Samsun Asarcık ve Odu Kumru güreşlerinde zirve yaparak 1'incilik elde etti. Deste Orta Boy'da Mustafa Can Erdem Çankırı Yapraklı ve Samsun Asarcık'ta 2'ncilik kazandı. Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde güreşen Ali Cingöz Çankırı Yapraklı, Samsun Asarcık ve Ordu Aybastı güreşlerinde 2'nci oldu.

Toz Koparan Boy'da Metin Batuk, Samsun Asarcık ve Samsun Tekkeköy'de 1. olurken, Samsun Alaçam güreşlerinde 2'ncilik elde etti.

Deste Büyük Boy güreşçisi Emre Ismık Samsun Asarcık ve Ordu Kumru güreşlerinde 3'üncü, Deste Orta Boy'da Hüseyin Coşkun Alanya Gökbel güreşlerinde 2'nci, Deste Büyük Boy'da Ümit Cavlak Alanya Gökbel'de 1'inci olma başarısı gösterdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Asarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Döşemealtı Güreş takımı 21 madalyayla döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Döşemealtı Güreş takımı 21 madalyayla döndü - Son Dakika
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