Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı - Son Dakika
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Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı

24.02.2022 14:25
Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı

Türkiye'nin 10. hipodromuna ev sahipliği yapan, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi adına düzenlenen Döşemealtı Belediyesi Koşusu'nu Kübra Hanım isimli atla jokey Mehmet Akyavuz kazandı.

Türkiye'nin 10. hipodromuna ev sahipliği yapan, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi adına düzenlenen Döşemealtı Belediyesi Koşusu'nu Kübra Hanım isimli atla jokey Mehmet Akyavuz kazandı.

Antalya Hipodromu'nda sezonun 11. yarış gününde gerçekleşen koşuya (KV-7/D), 3 yaşlı 8 dişi İngiliz tayı katıldı. Abdurrahman Polat'ın sahibi, Salih Yıldızer'in de yetiştiricisi olduğu Kübra Hanım (Win River Win - Doctor's Soul/ Sea Hero) jokeyi Mehmet Akyavuz'la galibiyete uzanmayı başardı. Sebahattin Topal antrenesindeki doru dişi tay, son startında Adana'daki Şartlı-5 koşudan birincilikle ayrıldı.

Bin 400 metre kum pistte koşulan Döşemealtı Belediyesi Koşusu'nu; Kupon (Scarface - Bertinoro/ Bertolini) ikinci, Latifa Three (Justenuffhumor - Latifa One/ Dunkirk) üçüncü, Bohemian Rhapsody (Three Valleys - Queen To Queen/ Sri Pekan) dördüncü, Tangül Hanım (Değirmendereli - Sahra/ George Thomas) da beşinci sırada tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi koşusunu ise 3 numaralı Kuzey Yağmuru kazandı.

Kübra Hanım için koşudaki bitiriş derecesi 1.27.62 olurken, farklar 5 Boy - Burun - Burun - 3 Boy şeklinde sonuçlandı. Döşemealtı Belediye Koşusu'nda talihsiz bir an yaşandı. Koşuyu 2. sırada sürdüren son saniyelerde Medicane isimli at düştü. Koşudan sonra yapılan törende, kazanan safkanın sahibi Abdurrahman Polat'a kupasını, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç takdim etti. Kazanan tayın antrenörü Sebahattin Topal'a ise plaketini Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder verdi.

Şeref Tribünü'nde düzenlenen törende Belediye Başkanı Turgay Genç, safkanın jokeyi Mehmet Akyavuz'a da bir plaket takdim etti. Başkan Genç, "Yarışı kazanan jokeyi tebrik ediyorum. Kaza geçiren jokeye ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın da katıldı.

Türkiye'nin 10. Hipodromu olan Antalya Döşemealtı Hipodromu bugün anlamlı iki yarışa ev sahipliği yaptı. Döşemealtı Belediyesi Koşusu'nu Kübra Hanım isimli atla jokey Mehmet Akyavuz kazandı. Koşu sonunda Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, at sahibi Abdurrahman Polat ile jokey Mehmet Akyavuz'a plaket verdi. - ANTALYA

Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı
Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı
Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı
Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı
Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı

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Turgay Genç, Döşemealtı, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı Hipodrom koşusunu 'Kübra Hanım' kazandı - Son Dakika


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