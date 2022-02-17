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Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru - Son Dakika

Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru

17.02.2022 09:43
Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru

Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, Mart ayı içerisinde 96 kilometrelik Halide Edip Yolu Antalya Ultra parkuru yürüyüşü düzenleyecek olan Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircan, Dernek Sekreteri Fuat Üret ve İletişim Danışmanı Özlem Korkutelmalıoğlu'nu ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, Mart ayı içerisinde 96 kilometrelik Halide Edip Yolu Antalya Ultra parkuru yürüyüşü düzenleyecek olan Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircan, Dernek Sekreteri Fuat Üret ve İletişim Danışmanı Özlem Korkutelmalıoğlu'nu ağırladı.

Döşemealtı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Küçüktekin'inde hazır bulunduğu ziyarette ilçenin tabiat varlıkları, tarihi, kültürel, arkeolojik zenginlikleri ve sportif faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Mart ayında yapılacak olan Halide Edip Yürüyüşünde Skyrunning Spor Kulübü Derneği ile işbirliği yapacak olan Döşemealtı Belediyesi ilçenin tanıtımına ve alternatif turizme katkı sağlanmasını hedefliyor.

"Döşemealtı spor faaliyetleri yapılmasına elverişli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, "İlçemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle bir çok alternatif spor faaliyetinin yapılmasına son derece elverişli. Özellikle Hiking, trekking, patika-dağ koşuları gibi sportif faaliyetler bölgemizin bakir alanlarında çok daha yapılabilecek durumda. Biz de Döşemealtı Belediyesi olarak hemşehrilerimizin açık alan sporlarını sevmeleri, yönelmeleri, atletizm ve dağcılık eğitimleri almaları yönünde Skyrunning derneği ile işbirliği içerisindeyiz" diye konuştu.

"Ortak çalışmalar yapma hedefindeyiz"

Skyrunning Başkanı Demircan ise; "Döşemealtı zengin tabiata sahip bir coğrafyada. Kulübümüz de ilçenin kırsalında parkur çalışmalarını sürdürüyor. Döşemealtı Hiking ve patika koşusu gibi çeşitli sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için oldukça güzel bir bölge. Faaliyetlerimizi tanıtmak ve bilgilendirmek için Başkan Yardımcımız Mehmet Duman ile yaptığımız istişarede, sportif amaçlı turizmin gelişmesi için birlikte çaba göstermeyi, hemşerilerimizin atletizm ve kırsalda yapılan sporlara yönelmeleri, özellikle dağcılık eğitimleri almaları için Döşemealtı Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru
Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru
Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru

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Mehmet Duman, Döşemealtı, Antalya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı'nda 96 kilometrelik Antalya Ultra parkuru - Son Dakika Spor


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