Döşemealtı\'nda Yeni Spor ve Fitness Merkezi Açıldı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları sporla buluşturmak amacıyla faaliyete geçirdiği Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'ne (ASFİM) bir yenisi de Döşemealtı'nda eklendi. Sağlıklı yaşam için harekete geçin sloganıyla hizmete giren Döşemealtı ASFİM vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

14'üncü ASFİM

Döşemealtı ASFİM ile birlikte, Antalya 14. ASFİM'e kavuştu. Spor yapmak isteyen vatandaşlar, şehrin dört bir yanında bulunan ASFİM'lere rahat şekilde ulaşma imkanına sahip. Kadın ve çocuklara yönelik birçok farklı branşta hizmet vermeye başlayan Döşemealtı ASFİM, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Hizmete girdiği ilk günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören, 5 yıldızlı hizmetin sunulduğu Döşemealtı ASFİM'de pilates, step, aerobik, zumba, çocuk jimnastiği ve savunma sanatı dersleri mevcut. Döşemealtı ASFİM'de 6 Ocak'ta başlayacak yeni sezon için de kayıtlar başladı. Kayıtlar, "genclikspor.antalya.bel.tr" adresinden online olarak yapılıyor.

Sağlıklı yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı ASFİM Sorumlusu Selin Semiz, Döşemealtı'nda yaşayan vatandaşların yoğun isteği üzerine ilçeye yeni bir tesis kazandırıldığını söyledi. Semiz, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Döşemealtı'ndaki vatandaşlarımızı, sağlıklı bir yaşam sürmek adına sporla buluşturuyoruz. ASFİM olarak sloganımız "Sağlıklı yaşam için siz de harekete geçin " dedi.

Pilates derslerine katılım sağlayan Ayşe Kartal ise, "Uzun zamandır bekliyorduk. Haftanın 2 günü buraya geliyorum, pilates dersi alıyorum. Burada beden sağlığı öncelikli dersler yapıyoruz. Sağlıklı ve zinde oluyoruz. Sosyalleşme imkanı buluyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA