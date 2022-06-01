Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

01.06.2022 13:25
Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol takımının ardından şimdi de Küçük Kız takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında üçüncü olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol takımının ardından şimdi de Küçük Kız takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Önce kendi liglerinde Antalya Şampiyonu olan sporcular, ardından Fethiye'de düzenlenen bölge müsabakalarında da büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.

İki büyük başarının ardından 32 takım arasına girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Döşemealtı Belediyesi Küçük Kız Voleybol takımı 9 Haziran tarihinde Mersin'e gidecek. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımı Midi kızlar gibi şampiyonluk mücadelesi vererek elde edecekleri başarıyla ilçeyi sevince boğmaya hazırlanıyor. Baş antrenör Nazmi Bayköse, Yardımcı Antrenörler İlayda Esin, Sercan Tepegöz ve İlhan Sarıaydın nezaretinde çalışmalarını sürdüren Küçük Kız Voleybol Takımı Mersin'de Antalya ve Döşemealtı'nı temsil edecek. Antrenör Bayköse, Antalya ve Bölge şampiyonu olan takımda motivasyonun çok yüksek olduğunu söyledi.

Baş antrenör Nazmi Bayköse, "Midi kızlarımızın zaferi ardından Küçük Kız takımımızın başarıları sayesinde Döşemealtı bizi adeta bağrına bastı" dedi. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Nail Ülgen ise, "Küçük kız takımımızla Mersin'e gidiyoruz. Amacımız burada midi kız takımında olduğu gibi kupa ile Döşemealtı'na dönmek. Tüm takım, Başkanımız Turgay Genç, yöneticilerimiz, ailelerimiz, taraftarlarımız kenetlenmiş durumda. Herkesi Nar Tanelerine destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Biz sporcularımıza her türlü imkanı vermekten mutluluk duyuyoruz"

Elde edilen başarılardan memnuniyetini dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise şunları söyledi: "Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak amatör spor branşlarında başarıdan başarıya koşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Futbol takımlarımız, Bisiklet takımımız, güreşçilerimiz ve tabii ki; kız voleybol takımımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Midi kızlarımızın Türkiye üçüncülüğünün ardından yine Küçük kız takımımız hem Antalya hem bölge şampiyonu oldular. Şimdi ise hedefte 32 takımın katılacağı Türkiye Şampiyonası var. Biz sporcularımıza her türlü imkanı vermekten mutluluk duyuyoruz. Onlarda bizi elde ettikleri başarılarla gururlandırıyor. Sporcularıma, ailelerine, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - ANTALYA

Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

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Kaynak: İHA

Döşemealtı, gençlik, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

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