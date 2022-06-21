Döşemealtı'nın pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyor - Son Dakika
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Döşemealtı'nın pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyor

21.06.2022 11:49
Döşemealtı'nın pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyor

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı bu yıl 661'incisi yapılacak olan Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine hazırlanıyor.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı bu yıl 661'incisi yapılacak olan Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine hazırlanıyor.

Çeşitli boylarda 30 pehlivanla müsabakalara katılacak olan Döşemealtı Belediyesi takımı, Antrenör Mustafa Kara ve Başpehlivan Ali Altun nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güreş ağasından tam destek

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı Kırkpınar öncesi çalışmalara hız verdi. Kırkpınar Güreşlerinde minik, teşvik, tozkoparan, deste, küçük orta ve Başpehlivan boylarında mücadele edecek olan Döşemealtı Belediyesi'nin pehlivanları haftanın 6 günü antrenman yapıyor. Elmalı Güreş Ağası Mehmet Gök de sporcuları yalnız bırakmayarak antrenmanlarını izleyerek destek oluyor.

"Bizleri gururlandırıyorlar"

Güreş Ağası Gök, "Ben Döşemealtılıyım ve ilçemin gençlerinin başarıları beni gururlandırıyor. Ben de bir güreş sevdalısı güreş ağası olarak her zaman onların yanındayım. Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç ve ekibine ata sporuna desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu yıl yapılacak olan 661'inci Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başta Döşemealtı Belediyemizin takımı olmak üzere tüm sporculara başarılar dilerim" diye konuştu.

Başarıdan başarıya koşuyorlar

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sporcuların başarılarından memnuniyetini dile getirerek, "Sporun tüm branşlarına destek olmaya çalışıyoruz. Kulübümüz bünyesinde birçok takımımız çeşitli branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Pehlivanlarımız da onlardan biri. Birçok farklı boyda bugüne kadar aralarında Kırkpınar Başpehlivanlığı dahil yüzlerce dereceyle pehlivanlarımız ilçemizi gururlandırdı. Bu sene de Başpehlivanımız Ali Altun ile birlikte alt oylarda 30 pehlivanımızla Kırkpınar güreşlerinde olacağız" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

gençlik, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Döşemealtı'nın pehlivanları Kırkpınar'a hazırlanıyor - Son Dakika

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