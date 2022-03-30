Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı - Son Dakika
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Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı

30.03.2022 10:31
Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı

18 liginde gurubunu birinci bitiren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı, oynadığı Play-off maçlarında Türkiye Şampiyonasına katılma şansını son maça taşıdı.

U-18 liginde gurubunu birinci bitiren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı, oynadığı Play-off maçlarında Türkiye Şampiyonasına katılma şansını son maça taşıdı.

Geçen hafta Şimşek Spor U-18 takımına maçın uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 kaybeden Döşemealtı takımı dün oynadıkları Alanya Kestel Spor maçını 2-1 kazandı.

Maça tutuk başlayan ve ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatan kırmızı-siyah-beyazlılar ikinci yarıda harekete geçti. Rakip takımı adeta kendi sahasına hapseden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol U-18 takımı ikinci yarıda oyuna giren Ünal Alpar'ın attığı 2 golle maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılma şansını son haftaya taşıyan Döşemealtı Belediyesi U-18 takımı Salı günü Zeytinköy 2 Nolu sahada Serik Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Döşemealtı'nı Türkiye Şampiyonasında temsil etmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Savaş İnce, "Talihsiz bir biçimde ilk maçımızı kaybettik. İkinci maçımızı kazanmayı bildik, her şey haftaya oynayacağımız Serik Belediye Spor maçı ile belli olacak" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı

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Döşemealtı Belediyesi, Türkiye, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı - Son Dakika


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