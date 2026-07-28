Dostluk Köprüsü: Biz Bir Takımız Projesi - Son Dakika
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Dostluk Köprüsü: Biz Bir Takımız Projesi

Dostluk Köprüsü: Biz Bir Takımız Projesi
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Bilecik'te, 'Biz Bir Takımız' projesiyle Yozgat'tan gelen öğrenciler dostluk ve kültür paylaştı.

Bilecik'te, "Biz Bir Takımız" projesiyle dostluk köprüsü kazanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımız" projesi kapsamında Yozgat'tan Bilecik'e gelen öğrenci grubu, program çerçevesinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Ramazan Demir'in eşlik ettiği programda, gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Bilecik'te gençlere sunulan hizmetler yerinde tanıtıldı. Program boyunca gençler, gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda Bilecik'in tarihi ve kültürel noktalarını gezen öğrenciler, kentin zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı şehirlerden gelen gençlerin bir araya geldiği organizasyonda dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, projenin gençler arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Biz Bir Takımız Projesi kapsamında Yozgat'tan ilimize gelen gençlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Gençlik merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem keyifli vakit geçirdik hem de dostluk bağlarımızı güçlendirdik. Misafirlerimizle birlikte Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini keşfederek şehrimizin zenginliklerini paylaştık. Programımızı duygu dolu anlara sahne olan 'Güle Güle' etkinliğiyle tamamladık. Bu anlamlı buluşmada kurulan dostlukların ve paylaşılan güzel anların uzun yıllar devam etmesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yozgat, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dostluk Köprüsü: Biz Bir Takımız Projesi - Son Dakika

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