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DOSYA HABER - Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde 38 madalya kazandı

Türkiye, daha önce 7 kez katıldığı paralimpik oyunlarda toplam 38 madalya elde etti.

26.08.2024 11:16
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Türkiye, daha önce 7 kez katıldığı paralimpik oyunlarda toplam 38 madalya elde etti.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberin 9. bölümünde, Türkiye'nin oyunlar tarihinde kazandığı madalyalar ele alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye, 94 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, 8. kez yer alacağı oyunlarda daha önce 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 38 madalya kazandı.

İlk madalya 2004 Atina'da

Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk başarılarını 2004 Atina'da yaşadı.

Para milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç, karışık 50 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Muharrem Korhan Yamaç, karışık 25 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde ise altın madalya kazanarak tarihe geçti.

En başarılılar

Paralimpik oyunlarda Türkiye'nin en başarılı temsilcileri ikişer altın madalyayla milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ile Golbol Kadın Milli Takım oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı ve Abdullah Öztürk (Sınıf 4), 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da Türkiye'ye altın madalya getirdi.

Nazmiye Muslu Muratlı da 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya elde etti.

Abdullah Öztürk ayrıca takım arkadaşlarıyla sınıf 4-5 kategorisinde de 2016 Rio'da bronz madalya aldı.

Son 3 oyunlarda da altın madalya alındı

Türkiye, son 3 paralimpik oyunlarda da altın madalya kazanmayı başardı.

2012 Londra ve 2016 Rio'da Nazmiye Muslu Muratlı, 2016 Rio ve 2020'de Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı dinletti.

En başarılısı 2016 Rio, en fazla madalya 2020 Tokyo

Türkiye en başarılı oyunlarını 2016 Rio'da geçirirken, en fazla madalyayı da 2020 Tokyo'da aldı.

Milli sporcular, 2016 Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

En fazla madalya ise 2020 Tokyo'da elde edildi. Milli sporcular, Japonya'nın başkentinde 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

9 farklı branşta madalya var

Türkiye, paralimpik oyunlarda 9 farklı branşta madalya aldı.

Milli sporcular masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta 5'er, golbolde 3, tekvandoda 2, atletizm ve yüzmede birer madalya kazandı.

Madalya alanlar

Türkiye'nin daha önce paralimpik oyunlarda kazandığı madalyalar şöyle:

OrganizasyonBranşİsimMadalya
2004 AtinaPara atıcılıkMuharrem Korhan YamaçAltın
2004 AtinaPara atıcılıkMuharrem Korhan YamaçBronz
2008 PekinPara okçulukGizem GirişmenAltın
2008 PekinPara masa tenisiNeslihan KavasBronz
2012 LondraPara halterNazmiye Muslu MuratlıAltın
2012 LondraPara halterÇiğdem DedeGümüş
2012 LondraPara atıcılıkMuharrem Korhan YamaçGümüş
2012 LondraPara judoNazan Akın GüneşGümüş
2012 LondraPara masa tenisiNeslihan KavasGümüş
2012 LondraPara masa tenisiÜmran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım)Gümüş
2012 LondraPara okçulukDoğan HancıBronz
2012 LondraGolbolGolbol Erkek Milli TakımıBronz
2012 LondraPara judoDuygu ÇeteBronz
2012 LondraPara halterÖzlem BecerikliBronz
2016 RioPara halterNazmiye Muslu MuratlıAltın
2016 RioGolbolGolbol Kadın Milli TakımıAltın
2016 RioPara masa tenisiAbdullah ÖztürkAltın
2016 RioPara masa tenisiKübra KorkutGümüş
2016 RioPara judoEcem TaşınBronz
2016 RioPara atıcılıkAyşegül PehlivanlarBronz
2016 RioPara judoMesme TaşbağBronz
2016 RioPara atletizmSemih DenizBronz
2016 RioPara masa tenisiAbdullah Öztürk-Nesim Turan- Ali Öztürk (Erkekler takım)Bronz
2020 TokyoPara masa tenisiAbdullah ÖztürkAltın
2020 TokyoGolbolGolbol Kadın Milli TakımıAltın
2020 TokyoPara okçulukÖznur Cüre- Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım)Gümüş
2020 TokyoPara okçulukNihat TürkmenoğluGümüş
2020 TokyoPara atıcılıkAyşegül PehlivanlarGümüş
2020 TokyoPara tekvando Meryem Betül ÇavdarGümüş
2020 TokyoPara masa tenisiNesim TuranBronz
2020 TokyoPara masa tenisiAli ÖztürkBronz
2020 TokyoPara masa tenisiKübra KorkutBronz
2020 TokyoPara judoRecep ÇiftçiBronz
2020 TokyoPara judoZeynep ÇelikBronz
2020 TokyoPara halterBesra DumanBronz
2020 TokyoPara tekvandoMahmut BoztekeBronz
2020 TokyoPara yüzmeSevilay ÖztürkBronz
2020 TokyoPara okçulukBahattin HekimoğluBronz

Kaynak: AA

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