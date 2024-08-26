DOSYA HABER - Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde 38 madalya kazandı

Spor

Türkiye, daha önce 7 kez katıldığı paralimpik oyunlarda toplam 38 madalya elde etti.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberin 9. bölümünde, Türkiye'nin oyunlar tarihinde kazandığı madalyalar ele alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de gerçekleştirilecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye, 94 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, 8. kez yer alacağı oyunlarda daha önce 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 38 madalya kazandı.

İlk madalya 2004 Atina'da

Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk başarılarını 2004 Atina'da yaşadı.

Para milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç, karışık 50 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Muharrem Korhan Yamaç, karışık 25 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde ise altın madalya kazanarak tarihe geçti.

En başarılılar

Paralimpik oyunlarda Türkiye'nin en başarılı temsilcileri ikişer altın madalyayla milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ile Golbol Kadın Milli Takım oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı ve Abdullah Öztürk (Sınıf 4), 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da Türkiye'ye altın madalya getirdi.

Nazmiye Muslu Muratlı da 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya elde etti.

Abdullah Öztürk ayrıca takım arkadaşlarıyla sınıf 4-5 kategorisinde de 2016 Rio'da bronz madalya aldı.

Son 3 oyunlarda da altın madalya alındı

Türkiye, son 3 paralimpik oyunlarda da altın madalya kazanmayı başardı.

2012 Londra ve 2016 Rio'da Nazmiye Muslu Muratlı, 2016 Rio ve 2020'de Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı dinletti.

En başarılısı 2016 Rio, en fazla madalya 2020 Tokyo

Türkiye en başarılı oyunlarını 2016 Rio'da geçirirken, en fazla madalyayı da 2020 Tokyo'da aldı.

Milli sporcular, 2016 Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

En fazla madalya ise 2020 Tokyo'da elde edildi. Milli sporcular, Japonya'nın başkentinde 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

9 farklı branşta madalya var

Türkiye, paralimpik oyunlarda 9 farklı branşta madalya aldı.

Milli sporcular masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta 5'er, golbolde 3, tekvandoda 2, atletizm ve yüzmede birer madalya kazandı.

Madalya alanlar

Türkiye'nin daha önce paralimpik oyunlarda kazandığı madalyalar şöyle:

Organizasyon Branş İsim Madalya 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Altın 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Bronz 2008 Pekin Para okçuluk Gizem Girişmen Altın 2008 Pekin Para masa tenisi Neslihan Kavas Bronz 2012 Londra Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın 2012 Londra Para halter Çiğdem Dede Gümüş 2012 Londra Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Gümüş 2012 Londra Para judo Nazan Akın Güneş Gümüş 2012 Londra Para masa tenisi Neslihan Kavas Gümüş 2012 Londra Para masa tenisi Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım) Gümüş 2012 Londra Para okçuluk Doğan Hancı Bronz 2012 Londra Golbol Golbol Erkek Milli Takımı Bronz 2012 Londra Para judo Duygu Çete Bronz 2012 Londra Para halter Özlem Becerikli Bronz 2016 Rio Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın 2016 Rio Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın 2016 Rio Para masa tenisi Kübra Korkut Gümüş 2016 Rio Para judo Ecem Taşın Bronz 2016 Rio Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Bronz 2016 Rio Para judo Mesme Taşbağ Bronz 2016 Rio Para atletizm Semih Deniz Bronz 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan- Ali Öztürk (Erkekler takım) Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın 2020 Tokyo Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın 2020 Tokyo Para okçuluk Öznur Cüre- Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım) Gümüş 2020 Tokyo Para okçuluk Nihat Türkmenoğlu Gümüş 2020 Tokyo Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Gümüş 2020 Tokyo Para tekvando Meryem Betül Çavdar Gümüş 2020 Tokyo Para masa tenisi Nesim Turan Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Ali Öztürk Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Kübra Korkut Bronz 2020 Tokyo Para judo Recep Çiftçi Bronz 2020 Tokyo Para judo Zeynep Çelik Bronz 2020 Tokyo Para halter Besra Duman Bronz 2020 Tokyo Para tekvando Mahmut Bozteke Bronz 2020 Tokyo Para yüzme Sevilay Öztürk Bronz 2020 Tokyo Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Bronz

Kaynak: AA