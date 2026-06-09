Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Altın Madalya Peşinde

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Altın Madalya Peşinde
09.06.2026 11:14
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Samsunlu sporcular Salihcan ve Mehmet, Bulgaristan'da dünya şampiyonası için hazırlandıklarını duyurdu.

Samsun'da down sendromlu milli masa tenisçiler Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar, Bulgaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi Milli Takımı kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Salihcan Öztankal ve 23 yaşındaki Mehmet Yasin Bayraktar, 13-19 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla ter dökecek.

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Yaşkafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının şampiyonaya çok sıkı hazırlandığını söyledi.

Yaşkafa, sporcularının daha önce Türkiye şampiyonaları ile uluslararası organizasyonlarda başarılar elde ettiğini hatırlatarak, "Çocuklarımız en son gittikleri Avrupa Şampiyonası'nda birinci ve ikinci oldular. Yine kürsüde iddiamız büyük. Madalya için sıkı çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Destek verildiğinde başarı ve derece kaçınılmaz oluyor"

Salihcan ve Mehmet Yasin'in masa tenisine yaklaşık 10 yıl önce beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığını anlatan Yaşkafa, aile desteğinin de başarıda önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kemal Yaşkafa, özel sporculara fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atabildiklerini vurgulayarak, "Engelli çocukların keşfedilmemiş birçok yeteneği var. Aileler mutlaka çocuklarını spora yönlendirsin. Destek verildiğinde başarı ve derece kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar'ın uluslararası alanda tanındığını belirten Yaşkafa, "Artık bazı ülkelerden bizim sporcularımızla antrenman yapma ve kamp talepleri geliyor. Salihcan ve Mehmet Yasin bu noktada gerçekten başarılı oldular, ülkemizin gururu oldular." ifadelerini kullandı.

Sofya'daki şampiyonada milli takımın tüm kategorilerde madalya almasını beklediklerini söyleyen Yaşkafa, şunları kaydetti:

"Türk Milli Takımı olarak takımlar, çiftler, karışık ve ferdi kategoride yarışacağız. Tüm kategorilerde madalya bekliyoruz. Bunun rengi altın olur, gümüş olur, bronz olur; o maç içindeki atmosfere ve heyecana bağlı. Çocuklarımıza güveniyoruz. İyi çalıştılar, iyi hazırlandılar. Beklentimiz yüksek. İlk hedefimiz altın madalya, birinci olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve Türk bayrağını en yükseğe çıkarmak istiyoruz."

Salihcan Öztankal da hedefinin altın madalya almak olduğunu ifade ederek, "Bayrak aşağı inmeyecek, göklere çıkacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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