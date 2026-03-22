Down sendromlu milli basketbolcuların "farkındalık" katkısı

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, down sendromlu sporcuların son yıllarda elde ettiği başarıların yalnızca sportif anlamda değil, toplumsal farkındalık açısından da önemli bir dönüşüm sağladığını söyledi.

Ercan, AA muhabirine, milli takımın henüz 6 yıllık olmasına rağmen elde ettiği başarılarla dünya genelinde tanınırlığa ulaştığını belirtti.

Uzun yıllardır bu alanda yer alan ülkeleri geride bıraktıklarını anlatan Ercan, "Biz, down sendromlu sporcular alanında dünya ülkeleri tarafından bilinir hale geldik. Artık onlar Türk Milli Takımı'nı gördüğü zaman bakış açıları çok farklı oluyor." dedi.

Federasyonun desteği ve sporcularının azmiyle katıldıkları şampiyonalarda önemli bir takım olduklarını kanıtladıklarını vurgulayan Ercan, "Önceleri Down Sendromlular Türk Basketbol Milli Takımı denildiğinde, rakipler bizi rahat yeneceklerini düşünüyorlardı. Çok basit bir takım olarak görüyorlardı. Daha sonra turnuvalarda geriden gelerek program doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek ülkeleri yakaladık, hatta önlerine geçtik. Şu anda İtalya ile ilk iki takım arasında yer alıyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası alanda daha saygın hale geldik"

Ercan, takımının iki kez Avrupa ikincisi olduğunu ayrıca 2024 yılında Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda da ikincilik elde ettiğini anlattı.

Turnuvalarda elde ettikleri başarının kendileri için büyük övünç kaynağı olduğunu dile getiren Ercan, "Biz burada sadece bir turnuvaya katılmıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Bayrağımızın dalgalanması, yurt dışındaki Türklere bakış açısını da olumlu yönde etkiliyor. Uluslararası alanda daha saygın hale geldik. Dünya ülkelerinin bakış açısının değişmesi bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Sporcuların ailelerinin de kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Ercan, "Down sendromlu sporcuların son yıllarda elde ettiği başarılar, yalnızca sportif anlamda değil toplumsal farkındalık açısından da önemli bir dönüşüm sağladı. Ailelerimiz burada bize çok destek oluyor. Sosyalleşmeyi, yardımlaşmayı, takım olmayı, yani bireysellikten takım ruhuna geçişi çocuklarımızda gözlemleyebiliyoruz. Bu da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Takım kaptanı Eren Yılmaz, milli basketbolcu Alperen Şengün'ü örnek aldığını söyledi.

Dünya şampiyonu olmak istediklerini ve bunun için çok çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Kaybettiğimiz de oldu, kazandığımız da. Önemli olan mücadele etmek. Dünya şampiyonluğunu kazanıp kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istiyoruz." dedi.

Sporcu Gökhan Kotan da bu yıl şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
