Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Dünya Kupası maç fikstürü belli oldu - Son Dakika

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki maç fikstürü belli oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda müsabakalar, yarın başlayacak.
Türkiye, B Grubu'nda Brezilya, Şili ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek.
Milli takımın maç fikstürü TSİ şöyle:
Yarın:
22.00 Şili-Türkiye
3 Nisan Pazar:
22.00 Uruguay-Türkiye
5 Nisan Salı:
02.00 Brezilya-Türkiye
Kaynak: AA
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