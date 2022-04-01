Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Dünya Kupası maç fikstürü belli oldu - Son Dakika
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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Dünya Kupası maç fikstürü belli oldu

01.04.2022 15:33
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Dünya Kupası maç fikstürü belli oldu

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki maç fikstürü belli oldu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki maç fikstürü belli oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda müsabakalar, yarın başlayacak.

Türkiye, B Grubu'nda Brezilya, Şili ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımın maç fikstürü TSİ şöyle:

Yarın:

22.00 Şili-Türkiye

3 Nisan Pazar:

22.00 Uruguay-Türkiye

5 Nisan Salı:

02.00 Brezilya-Türkiye

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Down Sendromlular, Türkiye, Futsal, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Dünya Kupası maç fikstürü belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Dünya Kupası maç fikstürü belli oldu - Son Dakika
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