Down Sendromlular için Hentbol Sertifika Töreni - Son Dakika
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Down Sendromlular için Hentbol Sertifika Töreni

Down Sendromlular için Hentbol Sertifika Töreni
15.06.2026 15:25
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Hentbol +1 Spor Çalışmaları projesi, down sendromlu bireylere sertifika vererek sona erdi.

Türkiye Down Sendromu Derneği ile Veteran Hentbolcular Derneği iş birliğiyle üç yıldır aralıksız sürdürülen "Hentbol +1 Spor Çalışmaları", düzenlenen anlamlı bir sertifika töreniyle taçlandırıldı.

Türkiye Down Sendromu Derneği ve Veteran Hentbolcular Derneği'nin ortaklığıyla hayata geçirilen ve üç yıldır kesintisiz şekilde devam eden "Hentbol +1 Spor Çalışmaları" projesinde sertifika heyecanı yaşandı. Down sendromlu bireylerin spor aracılığıyla sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen projenin kapanış töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Sporun birleştirici gücü sahaya yansıdı

Proje kapsamında her pazar günü düzenlenen antrenman ve etkinliklerde down sendromlu bireyler, sporun birleştirici gücü sayesinde hem fiziksel becerilerini geliştirme hem de sosyal hayata daha aktif katılma fırsatı buldu. Üç yıllık süreç boyunca sporcuların sahada gösterdiği azim ve büyük gelişim, sertifika törenine katılan aileler, gönüllüler ve eğitmenler tarafından ayakta alkışlandı.

Öğretmen adaylarına kapsayıcı eğitim deneyimi

Proje, sadece özel sporcuların gelişimine katkı sağlamakla kalmadı; geleceğin eğitimcilerine de kapılarını açtı. Süreç boyunca uygulamalı deneyim kazanma fırsatı bulan öğretmen adayları, projeye önemli katkılar sundu. Adaylar, kapsayıcı eğitim ve spor faaliyetleri konusunda sahada değerli deneyimler edinirken, down sendromlu sporcularla kurdukları güçlü bağlar sayesinde unutulmaz hatıralar biriktirdi.

"Spor, engelleri ortadan kaldıran en önemli araçtır"

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan proje temsilcileri, sporun engelleri ortadan kaldıran ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir araç olduğunu vurguladı. Temsilciler, üç yıldır özveriyle devam eden çalışmalara destek veren tüm antrenörlere, gönüllülere, öğretmen adaylarına ve ailelere teşekkürlerini iletti.

Sertifikalar verildi

Törenin sonunda, projeyi başarıyla tamamlayan down sendromlu sporcular ve onlara destek olan öğretmen adayları sertifikalarını teslim aldı. Salonda hem gururun hem de duygusal anların bir arada yaşandığı tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Katılımcılar, "Hentbol +1" çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da aynı heyecan ve büyüyen bir katılım desteğiyle devam etmesi temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Engelliler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Down Sendromlular için Hentbol Sertifika Töreni - Son Dakika

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