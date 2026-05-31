Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa Kupası\'nda grup birincisi oldu

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kick2Gether Avrupa Kupası'nda grubu birincisi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Kick2Gether Avrupa Kupası'nda grubu birincisi oldu. Avrupa Kupası müsabakalarından grup birincisi olarak yurda dönen milliler büyük bir başarı elde etti. Millilerin yakaladığı başarı hakkında konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Down Futsal Milli Takımımızın Almanya'nın Köln Belediyesi tarafından özel olarak davet edilmesi bizler adına büyük bir gurur kaynağıdır. Özel sporcularımızın uluslararası alanda gördüğü ilgi ve takdir, doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biridir. Milli takımımıza ve teknik ekibimize başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ